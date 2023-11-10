Стало известно, когда CAS вынесет решение по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в начале 2024 года, передает USA Today.

«Окончательное решение коллегии CAS будет принято в ближайшие несколько месяцев. Возможно, в декабре, но гораздо более вероятно, после праздников, в начале 2024 года», — говорится в сообщении.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил вынесение вердикта до ноября для подготовки дополнительных документов. Разбирательство продолжается 9 и 10 ноября. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Валиеву назвали символом величия российского спорта.