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Фанат с флагом Палестины прервал матч Лиги чемпионов

Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле во время матча «Копенгаген» — «МЮ»

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Susannah Ireland/Reuters

Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между датским «Копенгагеном» и английским «Манчестер Юнайтед».

Игра проходила в Дании. Из-за этого инцидента встреча была прервана на несколько минут. Однако фаната сразу удалось вывести за пределы поля, после чего матч был продолжен.

Поединок завершился победой «Копенгагена» со счетом 4:3. Примечательно, что к 28-й минуте «красные дьяволы» вели со счетом 2:0 благодаря дублю Расмуса Хойлунда. На 42-й минуте игры прямую красную карточку получил футболист «Юнайтед» Маркус Рашфорд, после чего еще в первом тайме «Копенгаген» сравнял — Мохамед Эльюнусси забил на 45-й, а Диогу Гонсалвеш на 40+9 реализовал пенальти.

На 69-й минуте Бруну Фернандеш с пенальти вновь вывел «дьяволов» вперед. Датчане смогли сначала сравнять счет, отличился Лукас Лерагер на 83-й минуте, а победу команде принес гол Руни Барджи (87-я).

«Манчестер Юнайтед» с тремя очками занимает последнюю стройку в турнирной таблице, «Копенгаген», в активе которого теперь четыре балла, расположился на третьей.

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Футбол. Лига чемпионов
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