Загитова ответила хейтерам

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале записала обращение к болельщикам и призвала не переживать по поводу ее учебы.

«Кружочек для тех, кто очень переживает за мое обучение. Не переживайте, все хорошо. Я учусь, все прекрасно. Сейчас у нас промежуточная аттестация. И, если я не записываю кружочки, это не значит, что я не учусь. Ученье — свет», — сказала Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Загитова для многих является раздражителем.