Овечкин объяснил нестабильную игру «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что нестабильная игра команды в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) связана с изменениями в тренерском штабе и приходом новых игроков. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Я думаю, мы движемся в правильном направлении. Каждый раз это новая система, когда грядет смена тренерского штаба и приходят новые игроки. Нам нужно больше, чем просто пять игр и предсезонные матчи. Очевидно, это другой темп, другая атмосфера, но сейчас, я думаю, мы приближаемся к тому, что мы хотим видеть на льду», — заявил Овечкин.

После десяти матчей регулярного чемпионата «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, имея в активе 11 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. На протяжении четырех последних игр хоккеист не мог поразить ворота соперников.

За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от рекордсмена, Уэйна Гретцки, составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее в Канаде предрекли Овечкину вечную игру из-за рекорда Гретцки.