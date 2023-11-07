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Губерниев: Международный союз биатлонистов можно смело посылать

Комментатор Губерниев обвинил Международный союз биатлонистов в лицемерии

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «Матч ТВ» выразил мнение, что Международный союз биатлонистов (IBU) ведет лицемерную политику по отношению к России.

«Китайцы же участвуют в Кубке IBU, поэтому было понятно, что с их стороны будет противодействие. Все равно тут лицемерная политика. Международный союз биатлонистов в Россию продает права на трансляции Кубка мира. Соревнования смотреть они предлагают, а нас самих не пускают.

Здесь очень простая логика: либо допустите нас, либо не лезьте вообще. Их можно смело посылать, либо «в», либо «на». Спорт вне политики, — и это уже многие говорят. Нам нужно идти своим путем, проводить свои соревнования и как можно больше. Диалога все равно никакого нет», — заявил телеведущий.

7 ноября глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов рассказал, что китайские спортсмены не смогут принять участие в Международной лиге клубного биатлона из-за настоятельной просьбы IBU.

Турнир пройдет в Ханты‑Мансийске 18 и 19 ноября. Изначально планировалось, что в соревнованиях будут участвовать спортсмены из России, Китая и Белоруссии.

Международный союз биатлонистов весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее Украина заявилась на ЧМ по самбо, но до сих пор не приехала на турнир.

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