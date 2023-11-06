Фигуристка Медведева рассказала о своем заработке

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, из чего складывается ее заработок. Ее слова передает Lenta.ru.

«Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Мы в Сочи 30 раз откатали, сейчас с «Кармен» небольшой тур из двух городов по России. Есть ледовые спектакли, ледовые елки. Плюс мои рекламные контракты.

В спорте упор все равно был на соревнования, поэтому во время фигурного катания я отказывалась от многих проектов в пользу результата», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Ранее Тутберидзе назвала прокат Медведевой на Олимпиаде «одним из худших».