Боец Махачев посетовал на свою популярность

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев признался, что ему стало сложнее гулять по улицам родного города из-за своей популярности.

«Сложно по Махачкале теперь гулять? Да! Хотелось, чтобы было легко, потому что люблю свой город, люблю погулять там, где вырос», — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Махачев родился в Махачкале в 1991 году и учился в одном классе с Абубакаром Нурмагомедовым.

21 октября Махачев в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева. Россиянин заработал за победу на турнире около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

Ранее Махачев рассказал, что ему больше неинтересно наблюдать за «Реалом» и «Барселоной».