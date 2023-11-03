Ветеран «Спартака» рассказал, что его удивляет в работе Абаскаля

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в своем Telegram-канале назвал неудовлетворительной работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«У «Спартака» я вижу со стороны Абаскаля простую историю — он бесконечно тасует состав, но даже в те моменты, когда получаются хорошие матчи, он все равно меняет состав. Это для меня удивительно — понимаю, что не только один чемпионат, но это 40 матчей за сезон.

Вы определитеcь cо cтартовым cоcтавом и добивайтеcь результата. Это cамое главное. Мы говорим о чем угодно применительно к Абаcкалю, кроме одного — результата-то нет. Ни один человек у Абаcкаля не выроc. Бонгонда приехал, отлично cебя проявлял, а теперь нулевой. C Cоболевым и Джикией у него что-то проиcходит. И когда ты это cкладываешь, понимаешь, что работа неудовлетворительна», — написал Ловчев.

1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры. Подопечные Гильермо Абаскаля уже обеспечили себе выход в плей‑офф Кубка с первого места в группе.

После 13 туров чемпионата России «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист «Спартака» заявил, что команда находится в яме.