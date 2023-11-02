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Червиченко назвал игроков «Спартака», с которыми клубу нужно расстаться

Экс-глава «Спартака» Червиченко заявил, что клубу нужно разобраться с составом

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии «Матч ТВ» выразил мнение, что красно-белым необходимо не главного тренера менять, а расстаться со многими игроками, которые не соответствуют уровню клуба.

«Надо не тренера увольнять, а разобраться с составом. Многие футболисты не должны играть в «Спартаке». Их надо отправить по арендам или вообще расстаться. Вот Классен. Кто вообще решил, что этот человек может играть за «Спартак»?

Кучу авансов раздали Мелешину, но он не соответствует сейчас уровню форварда «Спартака». Мало опыта у Денисова, Маслов тоже редко выходит. У клуба постоянная чехарда в составе, поэтому нет наигранных людей, которые чувствуют уверенность», — заявил Червиченко.

1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Подопечные Гильермо Абаскаля уже обеспечили себе выход в плей‑офф Кубка с первого места в группе.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее «Спартак» сравнили с грандом европейского футбола.

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