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Арбитр о заговоре против «Спартака»: все судьи ржут над этим

Арбитр Лапочкин заявил, что судьи ржут над слухами о заговоре против «Спартака»

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Лапочкин заявил, что среди судей не существует заговора против «Спартака». Его слова передает Sports.ru.

«Антиспартаковский заговор? Все судьи ржут с этого, не более того. Ну какой антиспартаковский, антизенитовский или антикраснодарский заговор? На футбольное поле все выходят выживать. Лично ты выходишь, чтобы отсудить игру и чтобы, дай Бог, получить следующие назначение», — сказал Лапочкин.

1 ноября «Спартак» проиграл «Краснодару» в матче группового этапа Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» идет на втором месте (11 очков). На три меньше у «Динамо», который 2 ноября проведет свой матч против «Пари Нижний Новгород».

Ранее в «Спартаке» предложили изменить правила футбола.

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