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Тутберидзе заявила, что Трусова кидала в нее коньками

Тутберидзе о поведении Трусовой: она меня толкала, пихала, пуляла свои коньки

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РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» раскрыла детали истерики фигуристки Александры Трусовой.

«У нее была идея фикс, что если она соберет свою произвольную программу, то она 100% победила. Она считала, что она должна привезти плюс двадцать баллов.

Это ж прям Сашка, она меня там и толкала, и пихала. А потом в раздевалке она в меня пуляла свои коньки, которые снимала, и я там уворачивалась», — сказала Тутберидзе.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Сейчас она тренируется у Светланы Соколовской.

Стоит отметить, что Трусова с 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

Ранее Тутберидзе рассказала о мести Трусовой и Косторной.

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