Отец олимпийского чемпиона призвал Россию перестать унижаться

Отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова поделился мнением о том, что российских спортсменов отстранили от международных стартов из-за спецоперации на Украине. Слова Большунова передает «Чемпионат».

«А вообще такой великой стране, как Россия, пора возвращаться с гимном и флагом. Как это сделать, я не знаю. Почему везде ездят все, кроме России? Это унизительно! То допинг придумают, то еще что-то. Нужно ехать как все. Да хватит уже, ездили без флага и гимна по надуманным причинам. Везде у них русские виноваты», — сказал Большунов.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее отец Большунова рассказал, что снаряд упал во двор его дома.