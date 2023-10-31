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«Авангард» одержал победу над «Торпедо»

«Авангард» обыграл «Торпедо» со счетом 3:2 в 100-м матче Ларионова в КХЛ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которой местный «Авангард» принимал нижегородское «Торпедо». Матч завершился победой омской команды со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рид Буше, Райан Спунер и Дамир Шарипзянов. За «Торпедо» забили Кирилл Воронин и Михаил Орлов.

Отметим, что этот матч стал 100-м в КХЛ для главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

Таким образом, «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 32 очка. «Авангард» располагается на шестой строчке в Восточной конференции, набрав 29 баллов.

В следующем матче нижегородцы сыграют с «Куньлунь Ред Стар». Матч состоится 2 ноября. В этот же день «Авангард» проведет матч с петербургским СКА.

Ранее сообщалось, что хоккеисту клуба КХЛ на раскатке разрезало ногу коньком.

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Хоккей. КХЛ
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