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Тарасова призвала дать время ученице Тутберидзе после провала на Гран-при

Тренер Тарасова заявила, что фигуристке Хромых нужно время для набора формы

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых сумеет вернуть себе прошлую форму, потерянную из-за травмы. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Вы такие чудные люди. Майя не каталась больше полугода из-за тяжелейшей травмы. Она вышла на первое соревнование после травмы, а все смотрят на нее так, будто ничего этого и не было. Ей просто нужно время, чтобы прийти в форму», — заявила Тарасова.

На третьем этапе Гран-при России Хромых стала пятой, набрав в общей сумме 193,22 балла. Она не исполняла элементы ультра-си.

В сентябре 2022 года Хромых на тренировке получила серьезную травму руки — фигуристка лезвием конька сильно порезала сухожилия пальцев руки, после чего была госпитализирована. Из-за повреждения она была вынуждена пропустить прошлый сезон.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне, но не стала этого делать.

Ранее стало известно, кто выиграл этап Гран-при в Красноярске.

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