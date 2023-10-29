Российский фигурист сравнил себя с картошкой с гнильцой

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о новом поколении, которое начинает прыгать четверные прыжки в более раннем возрасте. Его слова передает Sport24.

«Мы с Сашей Самариным одни дети 90-х остались, остальные помладше. Сейчас рано начинают прыгать четверные прыжки — как тот же Марк Кондратюк. Тем, у кого тело как молодая картошечка, проще. У нас уже с гнильцой. Но приятно побеждать в такой компании, ты доказываешь, прежде всего, себе, что способен еще на что-то», — сказал Алиев.

29 октября Алиев стал победителем третьего этапа Гран-при России в Красноярске, набрав 260,07 балла.

Алиев является чемпионом Европы 2020 года, в том же году он выиграл чемпионат России.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила провал ученицы Тутберидзе на этапе Гран-при.