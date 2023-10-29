Звезда «Реала» высмеял «Барселону» после победы в эль-класико

Футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем опубликовал пост в социальных сетях после победы над «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает Sport24.

Англичанин отметился дублем в этой встрече и помог своей команде одержать волевую победу со счетом 2:1.

После матча Беллингем опубликовал на своей странице картинку, на которой он и другие игроки мадридского клуба (Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде) изображены в качестве участников группы The Beatles с обложки альбома Abbey Road.

«Барселона» на эту игру вышла в специальных футболках с логотипом музыкальной группы The Rolling Stones.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 28 очков. «Барселона» расположилась на третьем месте, набрав 24 балла.

4 ноября «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад». 5 ноября «Реал» на своем поле примет «Райо Вальекано».

Ранее «Барселона» извинилась за оскорбление звезды «Реала».