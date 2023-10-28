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Тарасова о российском фигуристе: я его фанатка и поклонница

Тренер Тарасова назвала себя фанаткой российского фигуриста Алиева

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии Metaratings.ru поделилась мнением о победе Дмитрия Алиева в короткой программе на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

«Алиев хорошо каталcя, но c ошибками, не чиcто. У него была хорошая программа cегодня. Я его фанатка и поклонница. Для этого времени, Cамарин и Алиев находятcя в нормальной форме», – заявила Тарасова.

24-летний Алиев выиграл короткую программу на третьем этапе Гран-при России, набрав 100,45 балла. Второе место занял Александр Самарин (93,92), третье — Федор Зонов (80,38).

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее тренер сборной России возмутилась вниманием к Косторной.

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