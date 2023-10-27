Фигуристка Медведева о своей тату: поставить себе точку на сисе, и актив обеспечен

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в шоу на своем YouTube-канале продемонстрировала свою татуировку на груди и рассказала о повышении активности фанатов в связи с этим.

«У меня тоже есть татуха. Маленькое сердечко, ха-ха! И причем у меня была такая задумка — значит, я набила такая татуху... И я написала в телеграме: ребята, я набила тату. Там такие варианты были! Столько комментариев! Поднять актив, реально — поставить себе точку где-нибудь на сисе, и актив обеспечен.

Я только больше чем через полгода показала: ребят, расслабьтесь, никакого партака на жопе у меня нет, все в порядке», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

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