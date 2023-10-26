Губерниев жестко раскритиковал FIS за продление недопуска российских лыжников

Извеcтный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) за продление отстранения российских спортсменов. Слова Губерниева передает РИА Новости.

«Совет FIS лучше бы подумал о том, что происходит с лыжами, потому что они гробят лыжи. Россия — абсолютный гегемон, мало того, что она не выступает, так дистанции уравняли среди мужчин и женщин, и организация соревнований чудовищная. У них падают просмотры, и все в лыжах плохо, еще и русских нет», — сказал Губерниев.

25 октября прошло заседание FIS, на котором члены организации пришли к мнению, что российские и белорусские атлеты будут отстранены от участия в сезоне Кубка мира по лыжным гонкам.

Весной 2022 года FIS после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее были названы два фактора для допуска российских лыжников на турниры.