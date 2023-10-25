Шведская лыжница отказалась соревноваться с россиянами

Победительница этапов Кубка Мира по лыжным гонкам, шведка Линн Сван отрицательно относится к идее возвращения российских спортсменов на международные турниры. Об этом она заявила Expressen.

«Трагично, что страдают спортсмены, но я не считаю, что мы должны открывать двери россиянам. Говорю то же самое, что и в прошлом году: я не хочу выходить на старт против российских лыжников», — сказала Сван.

25 октября пройдет заседание Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором может быть рассмотрен вопрос о потенциальном участии российских лыжников в международных соревнованиях.

Весной 2022 года FIS после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Елена Вяльбе обвинила норвежских лыжников во лжи.