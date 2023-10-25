Туктамышеву призвали не идти в политику

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская считает, что Елизавета Туктамышева может проявить себя в любой сфере. Своим мнением она поделилась с Metaratings.ru.

«Лиза достаточно творческий человек, много что успевает сделать, помимо фигурного катания. У нее красивые съемки, она неплохо говорит. Поэтому она может попробовать себя в качестве телеведущей. Самое главное, чтобы у нее лежала душа.

Она целенаправленный и достаточно образованный человек — у нее должно получиться в любом деле, за которое она только не возьмется. Главное, чтобы в политику не шла. Она может гораздо больше принести пользы в другой сфере», — заявила Бутырская.

18 октября РИА Новости сообщило, что фигуристка приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

В августе 2023 года 26-летняя фигуристка заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве телеведущей после завершения спортивной карьеры.

Ранее Туктамышева раскрыла причину ухода из спорта.