В Госдуме назвали слабостью слова Косторной о судействе

Депутат Государственной думы Ирина Роднина поделилась мнением о словах фигуристки Алены Косторной. Слова Родниной передает «РБ Спорт».

На этапе Гран-при России в Омске Георгий Куница и Косторная заняли четвертое место. После короткой программы фигуристка призналась, что ей больно и обидно после такого судейства.

«Алена сейчас в начале длинного пути. Ей надо понять, что переход из одиночного катания в парное — долгий и тяжелый труд. Все регалии остались в прошлом. Ей хочется результата здесь и сейчас, но так не бывает. Конечно, Косторная переборщила. Не надо вообще обсуждать судейство. А ругать судей — это слабость», — сказала Роднина.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Фигуристы сыграли свадьбу 12 августа. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

Ранее экс-фигуристка Мария Бутырская призвала Косторную засунуть эмоции в одно место.