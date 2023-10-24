Бутырская обратилась к Косторной: засовываешь эмоции в одно место и продолжаешь пахать

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская раскритиковала Алену Косторную за высказывания о судействе. Слова Бутырской передает Metaratings.ru.

На этапе Гран-при России в Омске Георгий Куница и Косторная заняли четвертое место. После короткой программы фигуристка призналась, что ей больно и обидно после такого судейства.

«Иногда нужно запастись немного терпением. В спорте важно иметь терпение. Больно тебе, обидно — засовываешь эти эмоции в одно место и продолжаешь пахать, и самое главное — доказываешь самому себе, что ты способен это сделать», — сказала Бутырская.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Фигуристы сыграли свадьбу 12 августа. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

Ранее Куница поддержал Косторную.