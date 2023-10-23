Переход чемпионки Европы Косторной в другую сборную назвали потерей

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт, также выступавшая в парном катании с Александром Энбертом, в комментарии «Газете.Ru» заявила, что не поддерживает высказывания фигуристки Алены Косторной по поводу судейства, и высказалась о ее вероятной смене спортивного гражданства.

«Я не смотрела их выступление, но слышала ее высказывания. Скажу, что я не поддерживаю такое поведение спортсменов. Я не думаю, что кто-то когда-то к кому-то относится предвзято. Если хочешь все время выигрывать, то есть такое высказывание: «катайся на десять голов выше», тогда ни у кого не будет вопросов, кто лучше. Если ты в чем-то примерно равноценен, то люди и судьи — они же тоже люди — будут выбирать, кому что понравилось больше.

Когда взращиваешь спортсменов, они талантливые, хороши собой, и [их переход в другую сборную] — это всегда обидно, всегда потеря», — заявила Гербольдт.

Косторная, которая завоевала титул чемпионки Европы в одиночном катании, перешла в парное катание и выступает вместе со своим мужем Георгием Куницей. После этапа Гран-при России в Омске, где пара стала четвертой по итогам двух программ, Косторная раскритиковала судейство и допустила вероятную смену спортивного гражданства.

Ранее Косторная заявила, что непозволительно много сказала о судействе.