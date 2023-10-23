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Литовскую федерацию футбола наказали за кричалку против Путина

Литовскую федерацию футбола оштрафовали за оскорбительную кричалку про Путина

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РИА Новости

Президент федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал организацию за кричалку, направленную против Владимира Путина. Его слова передает LRT.

«Это первый раз, когда нас оштрафовали за эту кричалку. Нас и раньше штрафовали за другие вещи, за другие кричалки, за использование баннеров, за использование определенных символов во время матчей, но за эту фразу оштрафовали впервые. Хоть она и звучала в предыдущем матче, но там был делегат из Испании, и он этот момент не зафиксировал. Делегат из Казахстана, который был на встрече с Сербией, включил», — сказал Станкявичюс.

Литовские болельщики использовали лозунги против Путина на игре со сборной Сербии.

После семи матчей отборочного турнира чемпионата Европы Литва занимает предпоследнее место в группе и потеряла шансы на выход. Турнир пройдет в Германии летом 2024 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в РФС назвали приятным сюрпризом поддержку от ФИФА.

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