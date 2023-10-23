Туктамышева ответила на вопрос о возможном возобновлении карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своих соцсетях заявила, что не исключает возобновления карьеры.

«Знаю, что если захочу, то смогу вернуться. Мое тело позволит восстановить и тройной аксель, и все тройные прыжки, и каскады три-три», — заявила Туктамышева.

18 октября РИА Новости сообщило, что Туктамышева приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

В 2015 году она стала чемпионкой мира.

Ранее Туктамышева раскрыла причину ухода из спорта.