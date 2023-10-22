Фигуристка Косторная: у меня много вариантов по смене спортивного гражданства

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что у нее есть много вариантов по смене спортивного гражданства, передает РИА Новости.

«Есть много вариантов, но говорить об этом пока не стоит. Я не знаю, что будет дальше, что будет завтра», — сказала Косторная.

Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. Они сыграли свадьбу 12 августа. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры».

На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями соревнований стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

Ранее Косторная заявила, что фигурное катание тонет в болоте.