Махачев рассказал о сообщении от Хабиба после победы на UFC 294

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов хотел присутствовать на его поединке против австралийца Алекса Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Он хотел бы находиться сегодня здесь с нами, но он – человек слова. Сейчас я с ним переписывался.

Что он мне написал? «Что ты за бомба? Альхамдулиллах, младший. Оформил четко». Вот и все его сообщения», — сказал Махачев на пресс-конференции после боя.

21 октября Махачев в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над представителем Австралии Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия).

Сейчас на счету Махачева 26 боев и 25 побед.

Ранее глава UFC назвал имя следующего соперника Махачева.