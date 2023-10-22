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Фигурист с российскими корнями стал победителем этапа Гран-при ISU в США

Фигурист Малинин выиграл этап Гран-при ISU

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Reuters

22 октября завершился первый этап Гран-при ISU Skate America в США, победителем которого у мужчин стал американец Илья Малинин. Он набрал по итогам двух выступлений 310,47 балла. Вторым стал представитель Франции Кевмн Эймоз (279,09). Тройку призеров замкнул Сюн Сато из Японии (247,5). Ника Эгадзе, ученик Этери Тутберидзе, расположился на четвертой строчке.

18-летний Малинин является американцем с русскими корнями. В сентябре 2022 года он впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). За исполнение этого элемента он был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

В прошлом сезоне ему удалось завоевать бронзу на чемпионате мира в одиночном катании, а также золото в командном виде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

Ранее Алена Косторная осталась недовольна оценками судей после короткой программы на этапе Гран-при России.

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