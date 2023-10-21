Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бой Анкалаева и Уокера признан несостоявшимся на турнире UFC 294

Судьи признали несостоявшимся поединок Анкалаева и Уокера на UFC 294

close
100%
Global Look Press

На турнире UFC 294, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), завершился поединок между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером. В первом раунде россиянин, прижав соперника к сетке, ударил его коленом в голову в тот момент, когда тот находился на трех точках опоры. Судья остановил поединок. Доктор, осмотревший бразильца, заявил, что он не может продолжить бой.

Бразилец был не согласен с решением рефери и всем своим видом показал, что готов продолжить бой. Сотрудникам службы безопасности пришлось успокоить Уокера, который попытался устроить потасовку.

В декабре 2022 года 31-летний россиянин провел поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с Яном Блаховичем из Польши. Схватка продлилась пять раундов и завершилась ничьей. Анкалаев не согласился с решением арбитров и пригрозил уйти из UFC. Президент промоушена Дэйна Уайт раскритиковал его за пассивность в первых раундах поединка.

До встречи с Блаховичем Анкалаев одержал в UFC девять побед подряд. Всего на счету уроженца Дагестана 17 побед и одно поражение в карьере.

Ранее футболист Ибрагимович дал прогноз на бой россиянина Махачева и австралийца Волкановски.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий