Бой Анкалаева и Уокера признан несостоявшимся на турнире UFC 294

На турнире UFC 294, проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), завершился поединок между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером. В первом раунде россиянин, прижав соперника к сетке, ударил его коленом в голову в тот момент, когда тот находился на трех точках опоры. Судья остановил поединок. Доктор, осмотревший бразильца, заявил, что он не может продолжить бой.

Бразилец был не согласен с решением рефери и всем своим видом показал, что готов продолжить бой. Сотрудникам службы безопасности пришлось успокоить Уокера, который попытался устроить потасовку.

В декабре 2022 года 31-летний россиянин провел поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с Яном Блаховичем из Польши. Схватка продлилась пять раундов и завершилась ничьей. Анкалаев не согласился с решением арбитров и пригрозил уйти из UFC. Президент промоушена Дэйна Уайт раскритиковал его за пассивность в первых раундах поединка.

До встречи с Блаховичем Анкалаев одержал в UFC девять побед подряд. Всего на счету уроженца Дагестана 17 побед и одно поражение в карьере.

Ранее футболист Ибрагимович дал прогноз на бой россиянина Махачева и австралийца Волкановски.