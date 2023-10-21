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Мостовой рассказал, за счет чего «Реал» победит «Севилью»

Экс-футболист Мостовой считает, что «Реал» обыграет «Севилью» за счет класса

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал мадридский «Реал» фаворитом матча 10-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Его слова передает ODDS.ru.

«Реал » победит за счет класса — там просто качественнее игроки, особенно в атаке. Не будет высокой результативности особенно после игр сборных. Может быть, пару залетит и все. «Реалу» всегда нелегко в матчах против «Севильи», но сегодня у команды Алонсо мало шансов на победу», — сказал Мостовой.

Матч состоится 21 октября. Начало встречи, которая пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, запланировано на 19:30 мск.

Мадридская команда располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 24 очка. «Севилья» занимает 14-ю строчку, заработав восемь баллов.

В последнем матче Ла Лиги «Реал» одержал уверенную победу над «Жироной» со счетом 3:0. «Севилья» в крайней встреча сыграла вничью с «Райо Вальекано».

Ранее экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис назвал фаворита в матче «Арсенал» — «Челси».

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