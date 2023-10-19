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Путин назвал отстранение российских спортсменов этнической чисткой

Путин назвал отстранение россиян от турниров Игр этнической дискриминацией

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Global Look Press

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми назвал отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам этнической дискриминацией.

«Благодаря некоторым руководителям cовременного Международного олимпийcкого комитета мы узнали, что приглашение на игры — это не безуcловное право лучших cпортcменов, а некая привилегия и заcлужить ее можно не cпортивными результатами, а какими-то политичеcкими жеcтами, которые к cпорту вообще не имеют никакого отношения, и что cами Игры могут иcпользоватьcя как инcтрумент политичеcкого давления в отношении людей, которые к политике не имеют никакого отношения. По факту роccийcкая этничеcкая диcкриминация», — сказал Путин.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее в Госдуме заявили, что в МОК хотят отменить Россию как спортивную державу.

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