Лучший боец UFC ответил на критику россиянина Махачева

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс в социальных сетях отреагировал на высказывания российского чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.

«Желаю тебе всего наилучшего, Хабиби. Пусть победит сильнейший. Я пожелал ему удачи по жизни. Ислам негативно высказался обо мне, но мне нет смысла отвечать ему негативом. У меня своих забот полно.

Что касается критики — это часть бизнеса. «Тяжела та голова, на которую надета корона». Я бы предпочел, чтобы молодые бойцы сначала били мои рекорды, нежели использовали свои губы. Вот это было бы по-гангстерски», — написал американец.

17 октября Махачев во время конференции Махачев выразил мнение, что Джонс несправедливо возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это была первая защита титула в исполнении Махачева. Всего он провел в своей карьере 25 боев, 24 выиграл и потерпел лишь одно поражение.

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294, на котором Ислам Махачев должен был проводить защиту титула в поединке с Чарльзом Оливейрой. Но бразилец получил травму на тренировке, его заменит Волкановски.

Ранее Макгрегор оскорбил Махачева из-за его критики рейтингов UFC.