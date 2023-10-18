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Тренер рассказала, в чем чемпионка Европы Косторная проигрывает соперникам

Тренер Гербольдт заявила, что Косторной и Кунице может не хватить скатанности

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт, также выступавшая в парном катании с Александром Энбертом, в комментарии «Газете.Ru» оценила шансы пары Алены Косторной и Георгия Куницы завоевать медали на втором этапе Гран-при России в Омске.

«Я думаю, что у них есть все предпосылки попасть на пьедестал. Понятно, что в скатанности они немного проигрывают остальным, но то, что я видела, для такого короткого промежутка — это было более чем достойно», — заявила Гербольдт.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». Для Косторной и Куницы предстоящий этап в Омске станет первым официальным совместным стартом.

Косторная и Куница в паре катаются с осени 2022 года, тогда они начали выступать в шоу. В начале 2023 года Елена Буянова, у которой на тот момент тренировалась фигуристка, заявила, что Косторная перешла в парное катание.

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона 2019/2020, серебряная (2020) и двукратная бронзовая (2018, 2019) призерка чемпионатов России в одиночном катании.

Ранее Куница рассказал, как познакомился с Косторной.

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