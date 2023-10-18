Мостовой: в сборной России побывало человек 90, это команда для экспериментов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным за то, что в сборную привлекается слишком большое количество разных игроков. Слова Мостового передает «Евро-Футбол.Ру».

«У нас в сборной уже побывало человек 90, наверное. Я уже давно говорю о том, что это неправильно. В сборную попадают люди, которые один раз вышли на замену, образно говоря. Сборная — это не команда для экспериментов. А сейчас сборную сделали именно командой для экспериментов», — сказал Мостовой.

16 октября сборная России сыграла вничью с Кенией со счетом 2:2. Забитыми голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков. Россияне смогли сравнять счет лишь на 89-й минуте матча. В этом матче Карпин выпустил на поле лишь одного игрока (Дмитрия Баринова), который выходил в основном составе в предыдущем матче.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские игры.

Ранее в РФС назвали ошибку Валерия Карпина в матче с Кенией.