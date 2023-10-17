Цитату российского бойца Махачева разместят на стадионе в США

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на YouTube-канале MMA Mania оценил заявление российского чемпиона промоушена Ислама Махачева перед поединком с австралийцем Александром Волкановски.

«Звание лучшего в мире предполагает, что тебе все равно, кто стоит напротив в октагоне. Что я должен был сказать? Нет? Никогда. Так что погнали», — сказал Махачев.

«Хочу, чтобы эта фраза Махачева была на стене арены Apex в Лас-Вегасе. И в Институте UFC тоже! Настолько мне нравится такой подход!» — заявил Дана Уайт.

Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановски возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Махачев назвал самый сложный поединок в своей жизни.