Капитан сборной Швеции рассказал о страхе после теракта в Брюсселе

Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал теракт в Брюсселе, из-за которого был прерван отборочный матч Евро-2024 между шведами и бельгийцами, передает Het Nieuwsblad.

«Как капитан я взял на себя инициативу, чтобы остановить матч. Самое главное, что шведы теперь в безопасности. Страшно, когда тебе грозит опасность, потому что ты носишь шведские цвета», — сказал Линделеф.

Преступление, по предварительным данным, носит религиозный характер. Злоумышленник целенаправленно убил двух шведских болельщиков, чтобы отомстить за сжигания Корана в Швеции.

В социальный сетях преступника появилось видео, в котором он заявил, что «убил неверных». Террорист был одет в оранжевую куртку. На его странице в соцсетях есть посты, которые посвящены вооруженному конфликту между Палестиной и Израилем.

Матч был прерван после первого тайма, который закончился со счетом 1:1. На 15-й минуте счет открыл швед Виктор Дьекереш, на 32-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти восстановил равновесие.

Ранее болельщики начали покидать стадион, где из-за теракта прервался матч.