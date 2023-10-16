Махачев назвал самый сложный поединок в своей жизни

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев на YouTube-канале промоушена заявил, что бой с австралийцем Александром Волкановски был самым трудным в его карьере.

«Предыдущий бой с Волкановски был самым трудным в моей жизни, потому что я впервые в жизни дрался пять раундов. Но я наносил очень тяжелые удары, переводил его, забирал спину», — сказал Махачев.

Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановски возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Волкановски пообещал причинить боль Махачеву во время реванша.