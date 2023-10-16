Тарасова назвала удивившую ее фигуристку

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что на прошедшем первом этапе Гран-при России в Уфе ей неожиданно понравилась ученица Евгения Рукавицына Анна Фролова. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Фролова мне очень понравилась! Не ожидала этого. И программа, и исполнение, и техническая часть, прыжки. Можно ее поздравить», — сказала Тарасова.

Фролова получила 137,49 балла за произвольную программу и 210,88 балла в общей сумме, что помогло ей завоевать серебро этапа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать. О решении не допустить российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2023/24 было объявлено 9 октября.

Ранее российская фигуристка посмеялась над своей ошибкой на этапе Гран-при.