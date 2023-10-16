Российский хоккеист забросил дебютную шайбу за клуб НХЛ

Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил дебютную шайбу за «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Хоккеист отличился на восьмой минуте первого периода, открыв счет в поединке. Его ассистентами выступили Ридли Грейг и Джейкоб Чикран. Игра продолжается, после первого периода счет 1:0 в пользу «Сенаторз».

Тарасенко летом 2023 года подписал однолетний контракт с «Оттавой Сенаторз». 14 октября Тарасенко отдал две результативные передачи в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:2).

В 2012 году Тарасенко перешел из петербургского СКА в «Сент-Луис Блюз» после того, как в 2010 году североамериканский клуб выбрал его под 16-м номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги. За «Блюз» Тарасенко выступал десять лет, после чего клуб обменял его в «Нью-Йорк Рейнджерс» в середине сезона-2022/23. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко забросил 18 шайб и сделал 32 голевые передачи в 69 встречах. 24 июня НХЛ составила топ лучших свободных агентов, Тарасенко был включен в этот список и попал в топ-15, оказавшись на 14-м месте.

Ранее в США назвали российского голкипера проблемой для клуба НХЛ.