Фигуристка Петросян призналась, что расплакалась из-за Тутберидзе

Фигуристка Аделия Петросян рассказала о выборе музыки для своей произвольной программы. Ее слова передает РИА Новости.

«Такое нежное, как в произвольной программе, я прежде не катала, очень просила тренеров. Когда Этери Георгиевна (Тутберидзе) и Даниил Маркович (Глейхенгауз) предложили мне эту музыку (композитора Левашкевича), я даже расплакалась. Музыка светлая, чистая, хочется это показывать. Радость там есть, но есть и внутренняя боль какая-то. Это все надо совместить», — сказала Петросян.

15 октября Петросян стала первой на этапе Гран-при России в Уфе, опередив Анну Фролову и Елизавету Куликову.

В 2022 году Петросян стала бронзовым призером чемпионата России, уступив только Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Она впервые в истории фигурного катания исполнила два четверных риттбергера в одной программе.

В финале Гран-при России в Санкт-Петербурге в марте 2023 года Аделия Петросян уверенно завоевала первое место (255,01 балла). Она исполнила два четверных тулупа и тройной флип, однако упала на тройном акселе.

Ранее сообщалось, что судьи Гран-при России нарушили правила при оценивании ученицы Тутберидзе.