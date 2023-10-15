Судьи Гран-при России нарушили правила при оценивании ученицы Тутберидзе

Два арбитра первого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Уфе нарушили правила при выставлении оценок Аделии Петросян по итогам ее произвольной программы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка, которая занимается в тренерском штабе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, набрала 234,74 балла за обе программы и выиграла турнир. В коротком прокате, за который Петросян получила 150,36 балла, она упала с четверного флипа и тулупа в четыре оборота, но прыгнула каскад четверной тулуп + двойной аксель, допустив при этом степ-аут.

Однако поставленные оценки за произвольную программу не соответствуют рекомендациям Международного союза конькобежцев (ISU) у двух арбитров. Святослав Бабенко поставил фигуристке три балла за секвенцию четверной тулуп + двойной аксель, несмотря на степ-аут — эта ошибка требует снижения оценки. Татьяна Рашевская поставила 9,25 за композицию, 9,00 за представление и 9,25 за мастерство катания, однако, согласно правилам ISU, после двух падений спортсмена во время проката оценки не могут превышать 8,75 баллов за компонент.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее ученица Тутберидзе расстроилась из-за своей победы на этапе Гран-при России.