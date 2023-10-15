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Ученица Тутберидзе расстроилась из-за своей победы на этапе Гран-при России

Фигуристка Петросян заявила о своем расстройстве после победы на Гран-при России

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Аделия Петросян после победы на первом этапе Гран-при России в Уфе призналась, что расстроена из-за своего выступления в произвольной программе. Ее слова передает Sport24.

«Видимо, я перегорела, подустала — выступала последней. Поработаю над этим. Я рассчитывала сделать больше, поэтому я расстроена. Я еще никогда не катала нежную музыку. Когда мне предложили тренеры, я почти расплакалась от эмоций. Такая победа меня не устраивает. Отмечать не буду», — заявила Петросян.

Спортсменка, которая занимается в тренерском штабе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, набрала 234,74 балла за обе программы. В коротком прокате, за который Петросян получила 150,36 балла, она упала с четверного флипа и тулупа в четыре оборота, но прыгнула каскад четверной тулуп + двойной аксель, допустив при этом степ-аут.

На втором месте оказалась Анна Фролова, получившая 137,49 балла за произвольную программу и 210,88 балла в общей сумме. Замкнула тройку лидеров Елизавета Куликова, проводящая первый взрослый сезон. Она за два проката набрала 199,21 балла, а за произвольный прокат — 133,57 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее российский фигурист выразил надежду на то, что россиян допустят на международные соревнования.

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