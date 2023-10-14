Федерация альпинизма России прокомментировала информацию о падении россиянки в расщелину

Федерация альпинизма России на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором не подтвердилась информация о падении чемпионки России по альпинизму Надежды Оленевой в трещину.

«Никакой информации о падении Оленевой в трещину не было. Это собственные выводы, сделанные Himalayan Times, в результате искажения передаваемой по цепочке информации. По имеющейся на данный момент информации произошел срыв от лагеря 6700, а линия падения и глубина падения в данный момент точно не известны», — говорится в заявлении.

14 октября издание The Himalayan Times опубликовало информацию, в которой было сказано, что спортсменка упала в расщелину. Оленева входила в группу из трех альпинистов, которые находились на высоте 6680 метров. Вместе с ней поднимались Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Они планировали подняться на гору высотой 8167 метров. Остальные участники экспедиции находятся над базовым лагерем. Они отметили, что Оленева упала вниз примерно на 500 метров, о чем говорят координаты GPS.

Альпинисты пытались взобраться на вершину без поддержки шерп. На поиски девушки выдвинулись спасатели. Также к поискам планируется подключить вертолет.

Ранее российский биатлонист сделал предложение партнерше по сборной.