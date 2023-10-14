Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Голкипер иностранного клуба является кандидатом на вызов в сборную России

Тренер вратарей сборной РФ Кафанов: Хайкин — кандидат на вызов в команду

close
100%
Reuters

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин является кандидатом на вызов в национальную команду, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы рассматривали Никиту на этот сбор, но там есть другие причины. Он кандидат в сборную, больше ничего сказать не могу», — сказал Кафанов.

Хайкин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого 27-летний футболист успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году Хайкин подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов.

Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.

Ранее Хайкин объяснил свой уход из «Бристоль Сити».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий