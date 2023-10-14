Голкипер иностранного клуба является кандидатом на вызов в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин является кандидатом на вызов в национальную команду, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы рассматривали Никиту на этот сбор, но там есть другие причины. Он кандидат в сборную, больше ничего сказать не могу», — сказал Кафанов.

Хайкин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого 27-летний футболист успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году Хайкин подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

12 октября прошел товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов.

Сборная России сыграет против национальной команды Кении 16 октября на территории отеля в Турции. После этой игры национальная команда завершит учебно-тренировочный сбор, следующий сбор состоится в середине ноября.

Ранее Хайкин объяснил свой уход из «Бристоль Сити».