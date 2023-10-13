Панарин: я не англичанин, поэтому особо ничего не могу сказать, кроме «Дайте мне пас»

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о своем звене с Алекси Лафреньером и Филипом Хитилом после матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз». Слова Панарина передает New York Post.

«Голы нашей тройки? Это все инстинкты, наверное. Мы немного поговорили перед игрой, но я не англичанин, поэтому особо ничего не могу сказать, кроме «Дайте мне пас». Все показали отличное катание. Хорошее катание даёт больше пространства, а когда больше пространства, то есть и больше времени подумать», — сказал Панарин.

Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Алекси Лафреньер, Крис Крайдер (дубль), Артемий Панарин и Джейкоб Труба. Также на счету российского форварда результативная передача. У «Баффало» единственную шайбу забросил Джон-Джейсон Петерка.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом розыгрыше Национальной хоккейной лиги вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси Дэвилз». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в США считают, что хоккеист Панарин не заслужил свою зарплату.