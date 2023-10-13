Боец Махачев рассказал, чем Волкановски отличается от Оливейры

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в интервью ESPN рассказал о главных отличиях в стиле ведения боя австралийца Александра Волкановски и бразильца Чарльза Оливейры.

«Этот парень очень жесткий. Он будет сражаться все пять раундов. Не могу сказать то же самое об Оливейре, потому что, если поставить его в трудное положение, он всегда сдастся», — заявил боец.

Изначально Махачев должен был драться с Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановки возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Волкановски сделал заявление по поводу боя с Махачевым.