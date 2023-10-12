Мостовой раскритиковал игру сборной России в победном матче с Камеруном

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Камеруном. Слова Мостового передает «РБ Спорт».

«Как мне игра сборной? Ни рыба ни мясо. Обе команды показали посредственный матч, не было борьбы, остроты. В общем, типичный товарищеский матч. Сегодня сборная России больше сыграла для галочки. Камерун тоже не приехал побеждать», — сказал Мостовой.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист сборной России заявил, что в матче с Камеруном сбылась его мечта.