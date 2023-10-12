Российские фигуристы поставили танец под музыку из «Смешариков»

Фигуристы Алиса Абдуллина и Егор Петров, выступающие в танцах на льду, признались, что идея поставить показательный номер под музыку из мультфильма «Смешарики» «От винта» принадлежит их тренеру Кириллу Алешину. Об этом спортсмены рассказали в интервью «Чемпионат.com».

«На вечерней тренировке мы думали над музыкой, но в голову ничего не приходило. В конце тренировки к нам подъехал один из наших тренеров, Кирилл Алешин. Он открыл приложение с музыкой, и первый трек, который высветился на экране, был «Смешарики» – «От винта!». Он в шутку предложил нам эту песню, а мы согласились», — рассказала Абдуллина.

Абдуллина и Петров тренируются под руководством Елены Соколовой и Алешина в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге. Номер «Смешарики» они представили на гала-шоу после Мемориала Панина-Коломенкина, где заняли второе место.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать. О решении не допустить российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2023/24 было объявлено 9-го числа.

Ранее Евгения Медведева эмоционально отреагировала на отстранение фигуристов из России.