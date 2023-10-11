Глава UFC объяснил, почему недоволен анонсом реванша Махачева и Волкановски

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции выразил недовольство анонсом поединка между чемпионом организации в легком весе Исламом Махачевым и обладателем пояса в полулегкой весовой категории Александром Волкановски.

«Я бы объявил об этом поединке на несколько часов раньше, но пришлось ждать, пока люди в Абу-Даби проснутся, чтобы дать им знать. Но ребята из Бразилии не могут держать свои рты на замке. Видимо, новость просочилась из лагеря Оливейры. Черт возьми, это бизнес. Я хочу поговорить с организаторами в Абу-Даби, прежде чем делать анонс», — сказал Уайт.

Изначально Махачев должен был драться с представителем Бразилии Оливейрой, однако он отказался от поединка из-за полученного повреждения. Турнир UFC 294 состоится 21 октября и пройдет в Абу-Даби. Бой Махачева и Волкановки возглавит мероприятие.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе 22 октября 2022 года, когда победил Оливейру, применив удушающий прием во втором раунде.

Ранее Уайт не исключил, что поединок между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой может быть отменен.